Morte do baixista Chris Cross dos Ultravox é anunciada

O músico inglês terá falecido no passado dia 25 de março, mas só agora a sua morte foi anunciada pelo restante grupo. Não foram reveladas as causas do óbito. No Instagram, os Ultravox, pela mão do vocalista Midge Ure, homenagearam Chris Cross com uma fotografia antiga do seu baixista e uma mensagem de pesar. “Trabalhámos juntos, tocámos juntos, fizemos música e realizámos vídeos juntos”, pode ler-se. “Eras a cola que mantinha a banda unida. Eras a lógica na loucura e a loucura nas nossas vidas.

Foi muito bom conhecer-te e crescer contigo”. Chris Cross juntou-se aos Ultravox em 1974, quando a banda ainda respondia pelo nome Tiger Lily. Esteve presente no grupo até 1987, ajudando a compor êxitos como ‘Vienna’, e participou na reunião que teve lugar de 2008 a 201

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Senador russo afasta hipótese de condenar à morte os autores do ataque em MoscovoUma campanha secreta, 'possivelmente' levada a cabo pelos serviços secretos ucranianos, assassinou cidadãos que colaboraram com a Rússia, revelou um alto funcionário do SBU.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Suspeitos de ordenar a morte de Marielle Franco ficam em prisão preventivaO deputado federal Jos&233; Chiquinho Braz&227;o, o seu irm&227;o Domingos Braz&227;o, alto funcion&225;rio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o ex-chefe da Pol&237;cia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa foram detidos no domingo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Suspeitos de ordenar a morte de Marielle Franco ficam em prisão preventivaO Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil confirmou hoje a prisão preventiva de três suspeitos de ordenar e planear o assassínio da ativista e ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Suspeitos de ordenar a morte de Marielle Franco ficam em prisão preventivaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Suspeitos de ordenar a morte de Marielle Franco ficam em prisão preventivaO Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil confirmou hoje a prisão preventiva de três suspeitos de ordenar e planear o assassínio da ativista e ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Nyusi manifesta “profunda consternação” pela morte do ex-secretário-geral da FrelimoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »