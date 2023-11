Morte de Sara Carreira: 'Em processos criminais, a falta de memória é muitas vezes conveniente'

O julgamento da morte de Sara Carreira começou, mas a família da jovem está desiludida com o que tem ouvido em tribunal. O pai, Tony Carreira, fala em “mentiras” e questiona as alegadas faltas de memória. Pelo menos dois dos quatro arguidos dizem não se recordar com exatidão do que aconteceu no fatídico 5 de dezembro de 2020.

Pelo menos, dois dos quatro arguidos alegam não se recordarem de tudo o que aconteceu com exatidão. O psicólogo clínico e forense Mauro Paulino explica à SIC que estaA justiça tem a difícil tarefa de perceber ao pormenor todos os passos do acidente. As circunstâncias em que aconteceu e, sobretudo,Dos quatro condutores envolvidos no acidente mortal,Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas.

Na mesma via surgiu Cristina Branco a mais de 110. Não se terá apercebido do carro de Paulo Neves e embateu violentamente. O carro só parou na via do meio, virado para o sentido contrário. Conta que a única preocupação foi sair com a filha menor e resguardar-se. headtopics.com

Minutos depois, Tiago Pacheco, alegadamente a uma velocidade superior a 120 quilómetros por hora, bateu no carro de Sara Carreira e só parou passados 100 metros.Além das alegadas faltas de memória, têm surgido no julgamento discordâncias entre o que diz o Ministério Público e os condutores sobre as velocidades dos carros.

Sara com 21 anos estava no início de carreira, tinha acabado de editar o primeiro disco. Rodeada por uma família de artistas e com o namorado Ivo Lucas, igualmente figura pública, sabia bem o que era estar na esfera mediática.“maior é o risco de quem está a decidir ser pressionado pela opinião pública”. headtopics.com

