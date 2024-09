Morte de Nasrallah é 'condição essencial' para objetivos de guerra de Israel, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , disse este sábado que a morte do líder do movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah , Hassan Nasrallah , era uma"condição essencial" para que Telavive atingisse os seus objetivos de guerraO Hezbollah confirmou este sábado a morte de Nasrallah horas depois de o exército israelita ter anunciado que o líder xiita libanês pró-iraniano tinha morrido no bombardeamento da sede da...

Israel já tinha matado em 20 de setembro o chefe das operações militares e das forças de elite, Ibrahim Aqil, num outro ataque em Beirute, em que morreram também 16 outros membros do Hezbollah e dezenas de civis. Também defendeu que a morte de Nasrallah"faz avançar" o regresso dos reféns de Gaza, onde trava uma guerra com o grupo islamita palestiniano Hamas, aliado do Hezbollah, desde outubro de 2023.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.Líder do Hezbollah morre em ataque de Israel. A guerra total vai voltar ao Líbano?Hassan Nasrallah.

