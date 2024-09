Morte de Hassan Nasrallah: Retaliação Iminente e Um Novo Capítulo no Conflito

A retaliação vai acontecer. Com que alcance e com que força ainda não sabemos. Israel lançou um forte bombardeamento sobre a sede da milícia libanesa Hezbollah e uma das vítimas é Hassan Nasrallah , o líder do movimento há mais de 30 anos.

Nasrallah era um principais nomes do chamado “eixo da resistência”, um grupo informal de países e exércitos paramilitares que se declararam inimigos de Israel. À cabeça deste movimento está o Irão, mas fazem também parte dele o Hezbollah, o Hamas, algumas milícias iraquianas e sírias e também os houthis do Iémen.

Enquanto tudo isto acontece, França, Estados Unidos e vários países árabes tentam evitar uma escalada e pedem uma trégua de 21 dias. Mas Jordânia e Egito não quiseram juntar-se a este grupo, por acreditarem que Gaza tem de estar no centro de qualquer negociação e não se pode tentar acalmar este foco de conflito enquanto em Gaza continuam a morrer palestinianos.

Ao ao contrário do que é habitual, não temos convidados externos, mas sim duas jornalistas da casa, a Salomé Fernandes e a Catarina Maldonado Vasconcelos que, na última edição do semanário, assinaram um artigo sobre tudo isto. Eu sou a Ana França, jornalista de Internacional do Expresso e também assino esse artigo com elas. Hoje, aos comandos da sonoplastia está a Salomé Rita e João Martins.

