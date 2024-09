Mortágua critica encontro entre PS, Chega e IL e define orçamento negociado como 'aberração política'

Colisão entre dois carros seguida de incêndio provoca uma vítima carbonizada em EsposendeCasal de ladrões em fuga atropela duas militares da GNR em AlmeirimCão persegue tubarão numa praia em EspanhaLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!

A bloquista falava aos jornalistas à margem da entrega no edifício do Conselho de Ministros, em Lisboa, das assinaturas de uma petição pública que pede a retirada do pavilhão português de um navio que transporta material para fabricar armas em Israel. Mariana Mortágua foi ainda questionada sobre as declarações do Presidente da República, que afirmou hoje que"se não houver orçamento" do Estado para 2025"há crise política e económica", embora escusando-se a dizer se convocará eleições antecipadas nesse cenário.

"Quando a política começa a ser regida por chantagens, sejam elas do Presidente da República ou de qualquer outra força ou instituição, o que está em causa é a própria democracia, a alternativa em democracia e a diversidade e a pluralidade de opiniões políticas", alertou.

Bloco De Esquerda Mariana Mortágua Orçamento PS Chega IL

