Mortágua acusa Governo de 'brutal irresponsabilidade' com nova lei de imigração

Para a coordenadora do BE, a atual lei da imigração vai ter consequências: trabalhadores terão"menos salário, com menos direitos, menos capazes de se incluírem na sociedade".

A coordenadora do BE falava aos jornalistas em Lisboa durante a primeira Marxa Cabral em Portugal organizada pelo Movimento Negro. "Temos vindo a assistir ao crescimento de movimentos racistas e xenófobos na sociedade portuguesa, que estão a ser impulsionados por grupos de extrema-direita, grupos neonazis e também por parte de partidos de extrema-direita, como o Chega. Por isso, é preciso responder", sublinhou.

