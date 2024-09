Morreu o poeta Abrantes

O poeta e professor Abrantes nasceu em Torres Novas, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciou-se em História. Na década de 60, chegou a Abrantes de comboio, como professor de português, na Escola D.

Miguel Almeida. Morreu na quarta-feira, deixando mais de 20 títulos publicados, entre eles 'Loendro', 'Sala hipóstila' ou 'As tiras da roupa de Macbeth'. Ligado ao movimento da poesia experimental, a sua obra expressa uma aguda consciência social e política.

Poesia Professor Cultura Morte Literatura

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Hospital de Abrantes implementa novos circuitos e reconfigura Serviço de Urgência devido a obrasNova configuração começa esta segunda-feira e vai durar até 2025.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Reconfiguração das instalações do Serviço de Urgência no Hospital de AbrantesA Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo anunciou a reconfiguração temporária das instalações e circuitos dos utentes do Serviço de Urgência no Hospital de Abrantes, devido à segunda fase da requalificação da Urgência Médico-Cirúrgica.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Morreu o poeta José-Alberto MarquesColaborava com a revista Nervo, onde publicou, este mês, o seu último poema.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

ERS: Hospital de Guimarães violou norma no caso da grávida que morreuA Entidade Reguladora da Saúde (ERS) afirmou que o Hospital de Guimarães violou uma norma no caso da mulher que faleceu após ser dada alta.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Morreu Tito Jackson, membro da banda The Jackson 5Tinha 70 anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

MAI homenageia bombeiro que morreu e lembra-o como 'exemplo nacional'Bombeiro pertencia à corporação de São Mamede de Infesta e ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »