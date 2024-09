Morreu o encenador Rogério de Carvalho, aos 88 anos

'Falsa' professora de Matemática deu aulas durante 30 anos.

O teatro, dizia, é"um risco para os que o fazem, no sentido da responsabilização, no sentido do seu papel na sociedade". Dos últimos anos, destaca-se a relação de proximidade que intensificou com a Companhia de Teatro de Almada e o Teatro Griot. "O Paraíso Não Está à Vista", de Fassibinder, para o Maizum Teatro, em 1984, e"Und" e"Devagar", de Howard Barker, para a companhia As Boas Raparigas Vão para o Céu, as Más para Todo o Lado, de que foi diretor artístico, foram outros dos seus trabalhos mais celebrados.

Em 2001, foi-lhe atribuído o Prémio Almada, na área do Teatro, do Instituto Português das Artes do Espectáculo , do Ministério da Cultura. Nesse ano e no seguinte, distinguiu-se com encenações como"Rostos em ferida", de Howard Barker,"Esse tal alguém", de Teresa Rita Lopes,"O alfinete do anestesista", de Harold Pinter, e"Uriel Acosta", de Karl Ferdinand.

Rogério de Carvalho foi também professor do ensino secundário e do ensino superior na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, e na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. O encenador António Pires, do Teatro do Bairro, seu antigo aluno, dedicou-lhe, no ano passado, a montagem da tragédia"Pentesileia", de Heinrich von Kleist.

