Morreu o ator Tyler Christopher, da série General Hospital

"O Tyler era uma pessoa verdadeiramente talentosa que iluminava o ecrã em cada cena que apresentava, e adorava trazer alegria aos seus fãs através da representação. O Tyler era uma alma doce e um amigo maravilhoso. O Tyler era um defensor dos cuidados com a saúde mental, do tratamento para o uso de substâncias e falava abertamente sobre a sua luta contra o transtorno bipolar e álcool.

:

REVISTASABADO: Morreu Shani Louk, artista israelo-alemã sequestrada pelo HamasA DJ de 23 anos foi raptada no ataque ao festival de música eletrónica perto da Faixa de Gaza. Mãe da jovem pediu ajuda para a retirarem da região, mas a jovem acabou por morrer.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Morreu Danilo Santos de Miranda, o grande alicerce da cultura paulistaSociólogo que revolucionou o Serviço Social do Comércio e que o converteu no grande potentado cultural do Brasil era tido como um mecenas e eterno candidato a ministro da Cultura. Tinha 80 anos.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Cão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarVeterinários manifestam ceticismo quanto à idade do animal que morreu aos 31 anos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

PUBLICO: A estratégia da ofensiva israelita em análise pelo major-general João Vieria BorgesO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afasta qualquer possibilidade de um cessar-fogo e garante que apenas sob pressão é que o Hamas irá concordar em libertar reféns.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Autoridades iranianas detêm advogada por não usar o véu islâmico durante funeral de adolescente que morreu após quase um mês em comaApós defender que a morte de Armita Geravand, era 'outro homicídio do Estado', Nasrin Sotoudeh foi detida e 'agredida violentamente', assim como outras dezenas de pessoas que estavam no funeral.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Fernando Ribeiro (Moonspell): “É mais fácil um humorista encher o coliseu do que uma banda. A música não morreu, mas tornou-se um acessório”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »