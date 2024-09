Morreu Emílio Mateus, fundador da Estúdio e impulsionador da música portuguesa

O editor discográfico Emílio Mateus, 101 anos, fundador da etiqueta Estúdio, na qual gravou nomes como Alfredo Marceneiro, Fernando Maurício e Beatriz da Conceição, morreu hoje, em Lisboa, disse à agência Lusa um dos seus filhos.Empresário na área do turismo, Emílio Mateus iniciou-se na aventura discográfica em 1966, por desafio da etiqueta norte-americana Monitor, que pretendia editar álbuns de música portuguesa.

A Estúdio firmou-se como uma das editoras líder do mercado nacional nas décadas de 1960 e 1970, tendo gravado os mais díspares artistas portugueses, do rock à música ligeira, passando por cantautores, tendo sido o fado e o folclore segmentos fortes do seu repertório. Editou igualmente a angolana Lilly Tchiumba, que trouxe testemunho da música do seu país e de "Mornas e Coladeras" de Cabo Verde, num gesto pioneiro, e abriu portas aos chamados baladeiros, no final da década de 1960, como Daniel, que em 1970 gravou "Se eu tivesse um chicote", entre outros êxitos, uma letra plena de ironia e crítica à repressão da ditadura.

Emílio Mateus Estúdio Música Portuguesa Fado Discografia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal sai de Paris com sete medalhas e soma 101 em 12 edições dos ParalímpicosPortugal conquistou dois ouros, uma prata e quatro bronzes nesta edi&231;&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cinco detidos por alegado tráfico de droga e mais de 18 mil euros apreendidos no PortoForam apreendidas 1.863 doses de cocaína, 101 de heroína e 461 doses de haxixe.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Jota Silva e Mateus Fernandes estreiam-se a marcar na Taça da Liga, Guedes bisaO Nottingham Forest foi hoje afastado da Taça da Liga inglesa em futebol pelo Newcastle, apesar do golo de Jota Silva, dia em que Gonçalo Guedes 'bisou' pelo Wolverhampton e Mateus Fernandes marcou pela primeira vez pelo Southampton.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

“A ‘turistização’ criou um profundo desequilíbrio” em Lisboa, diz Manuel Aires MateusO arquiteto, Prémio Pessoa em 2017, está preocupado com a situação 'completamente desequilibrada' que se vive em Lisboa e defende que o Estado deve ter um papel ativo na harmonização da cidade

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Paralímpicos. Portugal sai com sete medalhas e soma 101 em 12 ediçõesAs sete medalhas conseguidas nos Jogos Paris2024 juntam-se às 94 conseguidas nas 11 participações anteriores, sendo que apenas na primeira, em 1972, Portugal não subiu ao pódio.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Morreu Alberto Fujimori, antigo Presidente do PeruEsteve à frente do Peru durante mais de uma década. Morreu vítima de cancro aos 86 anos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »