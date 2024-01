Morreu a atriz e modelo Ana Afonso aos 47 anos. Juíza atacada por criminoso durante leitura de sentença nos EUA. Frio, frio, frio! Massa de ar polar vai deixar os termómetros negativos. Dezenas de palestinianos foram mortos ou feridos hoje em Gaza. Ministra da Justiça aponta dois fatores para a célere atribuição de nacionalidade às gémeas tratadas no Santa Maria. Pelo menos um morto e vários feridos em tiroteio numa escola secundária no estado norte-americano do Iowa.

Governo, sem o divulgar, instruiu a Parpública a comprar ações dos CTT através de um despacho do então ministro das Finanças, João Leão. "A operação não foi mantida secreta": Costa esclarece compra de ações dos CTT pela Parpública. O primeiro-ministro demissionário, António Costa, disse esta quinta-feira que a compra de ações dos CTT pela Parpública "não foi mantida secreta". O que não foi revelado publicamente foi a intenção do Estado comprar porque no dia em que o anunciasse as ações começavam a aumentar o preço que se teria de pagar seria muito superior", explicou





Compra de ações dos CTT pela ParpúblicaA compra de ações dos CTT pela Parpública foi precedida do parecer favorável da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), como prevê a legislação. O Estado ficou com uma participação de 0,24%.

Governo português compra ações dos CTT para garantir posição na empresaO Governo português comprou ações dos CTT para garantir uma posição na empresa, durante as negociações do Orçamento do Estado para 2021 com o Bloco de Esquerda.

Morreu a antiga deputada do PCP Odete SantosMorreu a antiga deputada do PCP Odete Santos

Morreu Jacques Delors, antigo presidente da Comissão EuropeiaO Presidente da República recordou Jacques Delors, que morreu esta quarta-feira aos 98 anos, como "grande mentor da evolução das Comunidades para uma União Europeias" e que encarna "a própria construção europeia".

António Costa atira-se à PGR e a Marcelo: 'Podem perguntar (...) se fariam o mesmo'O primeiro-ministro do Governo em gest&227;o, Ant&243;nio Costa, em entrevista &224; CNN, diz estar magoado mas n&227;o ser rancorso com os factos que levaram &224; demiss&227;o. E acrescentou que ningu&233;m "gosta de se ver na situa&231;&227;o" em que ficou ap&243;s serem conhecidos os dados da Opera&231;&227;o Influencer.

António Costa faz discurso de despedida na Assembleia da RepúblicaNo final do debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa faz um discurso de despedida na Assembleia da República antes da dissolução de 15 de janeiro, desejando felicidades aos que não se recandidatam nas próximas eleições.

