Morre Rosalynn Carter, antiga primeira-dama dos Estados Unidos

A antiga primeira-dama dos Estados Unidos Rosalynn Carter, mulher e conselheira do ex-presidente democrata Jimmy Carter, morreu este domingo aos 96 anos, anunciou o Centro Carter. Em comunicado, o Centro Carter adiantou que Rosalynn Carter faleceu na sequência de uma prolongada demência e muitos meses de deterioração do seu estado da saúde. A antiga primeira-dama estava sob cuidados paliativos em sua casa em Plains, no Estado da Geórgia, desde sexta-feira, com o ex-presidente.

Eleanor Rosalynn Smith nasceu em Plains, em 18 de agosto de 1927. A mãe de Jimmy Carter, uma enfermeira, levou-a, recém-nascida, para a casa da família Smith. Poucos dias depois, Lillian Carter levou o seu filho para uma visita, o que resultou que o futuro presidente e a futura primeira-dama se encontraram enquanto recém-nascidos





