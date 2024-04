Morre José Carlos Resende, ex-presidente da Câmara dos Solicitadores

José Carlos Resende, presidente da Câmara dos Solicitadores e primeiro Bastonário da OSAE, faleceu aos 69 anos em Viana do Castelo. Resende foi também presidente dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e sócio fundador da Rádio Alto Minho.

