Morita é baixa no Sporting por lesão e fica em dúvida para o dérbi

"Vai ficar de fora, tem uma pequena lesão e coloca dúvida para os reatantes jogos. O que me disseram foi que neste jogo está fora, para o Estrela da Amadora é muito difícil e depois depende de como vai evoluir", afirmou, em conferência de imprensa.

O Sporting joga esta quinta-feira, em casa, com o Farense para a Taça da Liga. Segue-se a receção ao Estrela da Amadora, no domingo, antes de receber o Raków, para a Liga Europa, na próxima quinta-feira. O dérbi contra o Benfica, no Estádio da Luz, joga-se no dia 12 de novembro, um domingo.

Rúben Amorim abordou ainda a situação de Geny Catamo, que está a destacar-se no onze inicial do Sporting, que tem apenas 25 por cento do passe do moçambicano. O facto de ter uma pequena percentagem do passe leva o Sporting a não vender o jogador, segundo Rúben Amorim.

"Estou confortável com a situação dele, porque o clube não vai vender porque tem pouca percentagem. Quem me dera ter todos os jogadores garantidos, mesmo que isso seja mau para o clube. Não é um problema para mim, é para direção. Estou calmo", conclui.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

RENASCENCA: Marcelo pede acordo rápido entre médicos e GovernoO Presidente da Rep&250;blica sublinhou a necessidade de "p&244;r de p&233;" a nova "m&225;quina de gest&227;o" do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de. Sobre a TAP, refor&231;ou que quer as d&250;vidas esclarecidas na lei da privatiza&231;&227;o.

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

RENASCENCA: 'Vice' de clube do Grande Porto acusado de desviar 190 mil eurosMinist&233;rio P&250;blico refere que dois arguidos est&227;o acusados pela pr&225;tica, em coautoria, dos crimes de peculato, falsifica&231;&227;o e branqueamento.

RENASCENCA: Futsal. Ferreira do Zêzere vence foraSporting e Benfica ainda n&227;o jogaram nesta jornada.

