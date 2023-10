Moreno quer regressar às vitórias em jogo “especial” e “importante” em Guimarães

O treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, disse hoje que o jogo com o Vitória de Guimarães é"importante", garantindo que os transmontanos vão à cidade berço para vencer o encontro da nona jornada da I Liga de futebol

Depois da pausa para os jogos das seleções nacionais e da eliminação da Taça de Portugal, após derrota frente ao Canelas 2010 (3-5) no desempate por grandes penalidades, o treinador do Desportivo de Chaves quer continuar a somar pontos no campeonato na deslocação “especial” a Guimarães.

“Se dissesse que o jogo de amanhã é só mais um jogo, estaria a mentir e eu não sei mentir. É um jogo especial, não há como fugir disso, mas, ao mesmo tempo, garanto-vos que não há ninguém que queira ganhar mais o jogo do que eu, pode haver tanto quanto eu, mais não há ninguém”, frisou Moreno na antevisão à partida. headtopics.com

O técnico reiterou, ainda, que este é um encontro “importante” para os transmontanos, sobretudo pela posição que ocupam na tabela classificativa e apesar de reconhecer qualidades no adversário que bem conhece, quer o plantel focado em ‘carimbar’ a vitória.“Estamos numa situação um pouco desconfortável na classificação, temos sete pontos e vamos a Guimarães, das dificuldades que é competir no D.

Para esta tarefa, Moreno apenas não poderá contar com Habib Sylla, ainda lesionado, uma vez que a paragem do campeonato foi benéfica para um conjunto de jogadores que entretanto deixaram o boletim clínico. headtopics.com

“Há atletas que estiveram algum tempo e esta paragem que existiu de três semanas, com esta última de competição da Taça deu para ganhar algum tempo. As paragens foram longas, vamos perceber ainda se estão em condições ou não de, amanhã , poder , mas enquanto treinador sinto-me satisfeito de ter só o Sylla impedido de dar o contributo”, concluiu.

