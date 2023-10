Moreirense acentua crise do Arouca no regresso do campeonato

O Moreirense venceu no terreno do Arouca, por 1-0, esta sexta-feira, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga.

O central Marcelo apontou, aos 39 minutos, na sequência de um canto, o único golo da partida, com que impôs aos arouquenses a quinta derrota consecutiva no campeonato.A equipa de Rui Borges subiu, à condição, ao sétimo lugar, com 14 pontos, a dois da zona Europa. A de Daniel Ramos cai para o 16.º lugar, que obriga a disputar o"play-off" de manutenção, com seis pontos.

Arouca e Moreirense dão pontapé de saída na 9.ª jornada da LigaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Arouca e Moreirense abrem nona jornada da I LigaArouca e Moreirense dão esta sexta-feira o pontapé de saída da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol que está de regresso após uma pausa de quase três semanas. Consulte Mais informação ⮕

Moreirense vence em Arouca e sobe a sétimo da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moreirense vence em Arouca e sobe a sétimo da LigaCónegos levam a melhor no encontro inaugural da nona jornada. Consulte Mais informação ⮕

Primeira Liga: Moreirense vence em Arouca e aproxima-se da zona europeiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Moreirense vence em Arouca e sobe a sétimo da LigaFoi o quarto jogo consecutivo sem perder para o Moreirense, já o Arouca somou a quinta derrota seguida. Golo de Marcelo desfez o nulo e levou os cónegos até ao sétimo lugar da I Liga Consulte Mais informação ⮕