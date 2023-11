Moratória? “Fatura vai aparecer mais à frente”, avisa BPI

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Na próxima quinta-feira entra em vigor a medida sobre a estabilização da prestação da casa.

O mecanismo que entra em vigor no dia 2 de novembro tem por base a aplicação de 70% da Euribor a seis meses nos contratos da casa, independentemente do indexante do empréstimo. A medida permitirá estabilizar a prestação da casa durante dois anos.

todos os juros não pagos têm de ser pagos na parte final do contrato. Esses juros são somados a capital para serem pagos nos últimos quatro anos do empréstimoo cliente vai acabar, no fim do contrato, por pagar mais juros do que pagaria se não aderisse a este decreto-leiPara João Pedro Oliveira e Costa, não devem ser os bancos a darem conselhos aos seus clientes sobre este tema. headtopics.com

O BPI registou lucros de 390 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 35% em relação ao mesmo período de 2022.

Entre 363 regiões europeias, a Área Metropolitana de Lisboa ocupa o 27.º lugar no que diz respeito ao peso da alta tecnologia no total de emprego. As demais regiões de Portugal, estão abaixo da média.

