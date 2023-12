Moradores de Miraflores e Algés protestam por obras de escoamento de águas subterrâneas

Moradores de Miraflores e Algés, Oeiras, juntaram-se este sábado num protesto para reclamar obras que permitam escoar águas subterrâneas que estão a colocar em risco prédios na zona. Criou-se uma cratera numa zona de passagem da ribeira de Algés, encanada nos anos 1960, num sinal da degradação do solo numa zona fortemente urbanizada. Os moradores pedem a intervenção urgente das autoridades.





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estado lança concurso para construir 394 casas por 60 milhõeAntiga Parque Escolar, que continua sem conselho de administração, lança primeiro concurso para a construção de habitação do Estado na antiga Estação Radionaval de Algés, em Oeiras.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Em Oeiras, toda a gente passa a palavraSão cinco dias em que a palavra é protagonista. A 6.ª edição da Festa dos Ofícios do Narrar está na rua até domingo e resulta do trabalho de continuidade das bibliotecas municipais do concelho.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Um ferido grave em atropelamento ferroviário em OeirasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ministério Público acusa Isaltino Morais de prevaricação em novo processoAcusação diz que presidente da Câmara Municipal de Oeiras beneficiou uma empresa de construção civil.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

'Não deu tempo para nada': Três desalojados em Amares devido a descarga de barragemMau tempo causa preju&237;zo a moradores em Amares, no distrito de Braga.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Acidente no IC17 provoca longas filas de trânsitoTrês vias estão cortadas no sentido Sacavém-Algés e duas vias no sentido Algés-Sacavém.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »