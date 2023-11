Moody's sobe nota da dívida soberana de Portugal

A nota da dívida soberana de Portugal subiu dois níveis, de Baa2 para A3, anunciou a agência de ratings Moody's , esta sexta-feira. A empresa sublinha que foi muito importante permitir que o Orçamento do Estado de 2024 possa ainda ser votado (e aprovado, com elevada probabilidade), o que reduz bastante as incertezas e os riscos para o país.

Em todo o caso, avisa a agência, é natural que esta situação de crise política e de mudança de governo provoque atritos no andamento de investimentos e projetos, designadamente ao nível da execução dos fundos europeus e, em particular, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR





