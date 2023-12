Montenegro reúne apoios para criar plataforma vencedora nas eleições

É o primeiro passo da estratégia de Montenegro para mostrar ao país que consegue oferecer uma alternativa credível. Para já, foi pescar ao centro e à sociedade civil. Só depois virão as coligações. O timing foi escolhido a dedo. Luís Montenegro não quer deixar o país a falar do sucessor de António Costa todo o fim de semana.

O Manifesto por uma alternativa reformista e moderada é o documento em torno do qual o líder do PSD recolheu apoios que, espera, lhe venham a ser preciosos para a criação de uma plataforma vencedora nas eleições de 10 de março. Daniel Bessa, ex-ministro da Economia de António Guterres, é um dos mais de cem nomes que subscrevem o documento que serve de base para reunir os muitos independentes que, nos últimos dias, Luís Montenegro não se cansa de referir que lhe têm manifestado apoio. Ao nome de Daniel Bessa juntam-se outros que abrangem diversas áreas: economia, cultura, desporto, empresas e academi





