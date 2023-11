Montenegro propõe aumentar as pensões mais baixas para 820 euros até 2028. FNAM reforça que luta 'não é uma questão salarial' e critica a 'grelha salarial discricionária' proposta pelo Governo, defendendo uma atualização transversal para todos os médicos. Os médicos consideraram este sábado inaceitável a proposta da grelha salarial apresentada pelo Ministério da Saúde e vão apresentar uma contraproposta na reunião de terça-feira, disse à Lusa a presidente da Federação Nacional dos Médicos.

'Vamos entregar uma grelha salarial em que a atualização salarial seja transversal para todos os médicos e não discricionária', como a 'última grelha salarial que nos entregaram', referiu Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), no final do Conselho Nacional, que reuniu cerca de 30 elementos dos três sindicatos dos médicos





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Governo aprova aumento do salário mínimo para 820 eurosEstá por horas a comunicação de Marcelo ao país sobre o futuro do Governo e do Parlamento, mas o Conselho de Ministros aproveitou para aprovar já o aumento do salário mínimo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Governo aprova decreto que sobe salário mínimo para 820 eurosAn&250;ncio feito ap&243;s o Conselho de Ministros desta quinta-feira, que antecede uma comunica&231;&227;o de Marcelo ao pa&237;s na sequ&234;ncia da demiss&227;o de Costa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros e aumentos na Função PúblicaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros em 2024Salário mínimo aumenta 60 euros mensais e 'corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida alguma vez verificado, de 7,9%'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros em 2024'Este aumento representa um acréscimo de 60 euros mensais e corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida alguma vez verificado, de 7,9%', realça o executivo.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros em 2024O aumento do salário mínimo nacional dos atuais 760 euros para 820 euros a partir de janeiro do próximo ano foi hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »