Montenegro: Portugal vai ter 500 milhões de fundos europeus para os estragos dos incêndios

Montenegro : Portugal vai ter 500 milhões de fundos europeus para os estragos dos incêndiosLuis Montenegro garante que não está a"fazer chantagem nem pressão política" e volta a dizer que o governo e o PSD estão de"portas abertas" à negociação do Orçamento do Estado para 2025.

No discurso de abertura do Conselho Nacional do PSD, e depois de 24 horas de troca de comunicados e acusações com o líder do PS, Luis Montenegro não citou partidos nem líderes da oposição, mas pediu a todos responsabilidade porque caso contrário, a não aprovação do orçamento do estado vai abrir uma crise política e é a oposição que deve ser responsabilizada.

O primeiro-ministro voltou a dizer que da parte do governo e do PSD “a porta está aberta” para a negociação e com a cabeça fria, sem estados de alma. A cinco dias do encontro em São Bento com Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro avisa que, se o Orçamento do estado for rejeitado, cabe aos partidos que votaram contra assumir a responsabilidade de uma crise política.

Orçamento Montenegro PSD PS Duodécimos Eleições

