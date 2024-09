Montenegro insiste em interesses por trás dos incêndios florestais, mas sem dar detalhes

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, reafirmou a sua posição de que existem interesses ocultos relacionados com os crimes de incêndios florestais. No entanto, não forneceu mais informações sobre tais interesses durante uma reunião com a Procuradora-Geral da República e autoridades policiais.