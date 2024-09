Montenegro e Santos reúnem-se para discutir condições para acordo de viabilização do Orçamento do Estado

O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS reúnem-se esta sexta-feira, em São Bento, para discutir condições para um eventual acordo de viabilização do Orçamento do Estado. O politólogo Bruno Costa apresenta as perspetivas para este encontro tão aguardado.

“A negociação teria de ser muito mais abrangente, ou seja, uma visão geral para o país que os dois líderes, que os dois partidos, apresentam”, defende.

A tão esperada reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos está marcada para esta sexta-feira. O primeiro-ministro promete esgotar a margem negocial até ao limite, mas não esclarece se isso significa deixar cair o IRS Jovem, como defende o Partido Socialista.

Orçamento Do Estado IRS Jovem Montenegro Santos PS PSD Acordo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos pediu a Montenegro 'informação transparente' e rigor para negociações do Orçamento do EstadoSecretário-geral socialista enviou uma carta ao primeiro-ministro em julho.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de 'indisponibilidade recorrente' para discutir Orçamento do EstadoReunião chegou a estar agendada para o passado dia 18, mas o Secretário-Geral do Partido Socialista desmarcou.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de 'indisponibilidade recorrente' para discutir Orçamento do EstadoO líder do PSD, Luís Montenegro, criticou o ministro das Finanças, Pedro Nuno Santos, por não estar disponível para debater o Orçamento do Estado. Montenegro afirmou que a falta de disponibilidade do ministro é preocupante e impede o debate sobre as prioridades do país.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Montenegro e Pedro Nuno Santos Reúnem-se para Negociar Orçamento do Estado para 2025Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se encontram nesta sexta-feira para negociar o Orçamento do Estado para 2025. Montenegro está aberto a negociações e otimista sobre a viabilização do orçamento. O governo também busca penas mais pesadas para agressões contra polícias, professores e profissionais de saúde.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se pela 1.ª vez para discutir Orçamento do EstadoA proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem de dar entrada na Assembleia da República até 10 de outubro e tem ainda aprovação incerta, já que PSD e CDS-PP (partidos que suportam o Executivo) somam 80 deputados, insuficientes para garantir a viabilização do documento.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Orçamento: Montenegro promete esgotar margem negocial na véspera de reunião com Pedro Nuno SantosA tão esperada reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos está marcada para esta sexta-feira. O primeiro-ministro promete esgotar a margem negocial até ao limite, mas não esclarece se isso significa deixar cair o IRS Jovem, como defende o Partido Socialista.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »