Montenegro diz estar a tentar marcar reunião com PS sobre Orçamento de 2025

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"Em comunicado, lê-se que"o Governo tem dialogado com todos os partidos com assento parlamentar", mas que resta reunir-se com o secretário-geral Partido Socialista , que tem adiado o compromisso.

Segundo o gabinete do chefe do Governo, essa reunião entre os dois"chegou a estar agendada para o passado dia 18, tendo o primeiro-ministro reiterado disponibilidade para manter a reunião, não obstante ter cancelado todos os outros compromissos na agenda durante esta semana, devido ao foco necessário para acompanhar a situação dos incêndios".

"Esta explicação visa terminar com especulações e esclarecer devidamente os portugueses que se interrogam acerca do impasse em que se encontra o diálogo entre o Governo e o principal partido da oposição, esperando que ele se ultrapasse o mais cedo que for possível", refere o texto. No comunicado, acrescenta-se que o Governo tem registado"com total respeito democrático as hesitações e alterações de posição do PS", mas que, por indicação expressa do primeiro-ministro,"os membros do Governo têm evitado focos de tensão e trocas inúteis de palavras na praça pública".

Orçamento Do Estado Partido Socialista Luís Montenegro Pedro Nuno Santos Reunião

