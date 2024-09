Montenegro critica proposta do PS sobre IRS e IRC

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSem derrotas, Leões mantêm liderança no campeonato ao vencerem Estoril “Queria-me matar”: Idoso acusa sobrinha de o agredir violentamente em Vila Verde

Sobre a questão do IRC, Montenegro afirmou que não pensa no IRC para ter receita, mas para que as empresas do país tenham mais liberdade para investir naquilo que são as condições para se diferenciarem no mercado. Para terminar, Luís Montenegro disse que será incontido e transparente para que o pais saiba a situação em que se encontra, mas que não dirá nada que prejudique a aprovação do orçamento.

Na próxima semana, o Governo vai entregar uma contraproposta ao PS, numa tentativa de "aproximar posições".

