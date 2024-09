Montenegro convida emigrantes portugueses nos EUA a investirem em Portugal

De acordo com o primeiro-ministro, o Governo quer"facilitar, incentivar os investimentos que queiram fazer em Portugal ", quer"ajudar aqueles que veem na Europa uma oportunidade de um mercado de mais de 500 milhões de pessoas, para podermos ser a porta de entrada de muitas empresas.

Interrogado sobre que facilidades tem para oferecer aos emigrantes que queiram investir em Portugal, respondeu aos jornalistas: "Nós estamos abertos a poder tornar mais fácil e mais ágil, mais flexível, o investimento que vocês também podem fazer no nosso país", prometeu., também, a ir à procura de bons negócios, a ir à procura de boas opções, de boas investimentos, mas estão também a dar, não tenho dúvidas disso, um elemento de gratidão por aquelas que são as vossas raízes", argumentou.

O primeiro-ministro referiu-se a Portugal como"um país que descobriu grande parte do mundo", acrescentando:Por outro lado, pediu o contributo dos luso-americanos para que"as empresas portuguesas possam entrar nos Estados Unidos". , logo depois de ter aterrado nos EUA, onde ficará até quinta-feira à noite para participar na 79.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU.Guterres elogia papel de Portugal na ONU e Montenegro diz-lhe que Governo estará sempre ao seu lado

