Montenegro Condena Guerra da Rússia na Ucrânia e Defende Reforma do Conselho de Segurança da ONU

No discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro português condenou"a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia" e manifestou a"profunda preocupação" com a questão humanitária e a escalada de violência no Médio Oriente.

"Move-nos a determinação de contribuir para uma ordem internacional mais justa, pacifica assente na carta das Nações Unidas", acrescentou o chefe de Governo. “Esperamos que no Líbano o Conselho de Segurança possa ser eficaz, é imprescindível que em Gaza e no Sudão todos façam a sua parte” para adotar as declarações do Conselho de Segurança, sublinhou Montenegro.Portugal é um “defensor intransigente do multilateralismo”

