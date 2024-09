Montenegro Apela por Reforma do Conselho de Segurança da ONU e Defende a Solução de Dois Estados na Palestina

Na sua primeira presença na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, o chefe do Governo apontou para o aumento de refugiados climáticos e para o aumento da população esfomeada, aproveitando ainda para defender a posição portuguesa em relação à solução de dois Estados na Palestina e Israel

“A composição está desatualizada e a ausência de representantes de algumas regiões prejudica o seu funcionamento. Portugal apoia a posição comum africana e as pretensões do Brasil e da India de se tornarem membros permanentes. Os pequenos e médios países, incluindo os pequenos estados insulares, deverão ver também crescer a sua representatividade”, disse Montenegro.

Luís Montenegro referiu também que em vários conflitos, enumerando Ucrânia, Gaza, Sudão, Myanmar, Sahel e Líbano, “são agora exemplos de graves violações de direitos humanos”, mas enfatizou o aumento de refugiados climáticos e dos fenómenos extremos, não deixando de referir o recente exemplo em Portugal.

Montenegro colocou-se na posição comum que os EUA e muitos aliados de Israel têm defendido, condenando os ataques do Hamas do dia 7 de outubro de 2023 e exigindo a libertação dos reféns. “Não nos conformamos, igualmente, com o desastre humanitário e as crescentes vítimas civis em Gaza”, acrescentou, sem apontar qualquer comentário sobre os ataques israelitas no enclave palestiniano.

