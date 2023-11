Momento feliz durante a rodagem de um filme

Foi o momento mais feliz de uma rodagem em toda a minha vida. Foi aquela sensação de sonho de ter uma casa na floresta e estar de férias, mas sem preguiça. Estivemos num paraíso durante 20 dias, sem ter de viajar ou mudar de local! Os ensaios foram fantásticos e apenas filmávamos sete horas por dia. Ao terceiro dia percebi logo que este grupo de atores descobriu a sua coreografia em conjunto, sobretudo a maneira como se sentavam à mesa. Via-os de manhã a observar os pássaros, a ouvir música...

Ai, fiquei tão descansado! É um tema tão interessante, não é? Quando estava a escrever este argumento tive medo, pois havia que mostrar um pouco de um mau romance. Percebi que era difícil essa tarefa, sobretudo quando o autor pensa que o seu material tem qualidade... Se escrevesse demasiado caricaturado ficava péssimo, não podia ser. Mas se fosse bom as pessoas perguntavam onde estava o problema. Na nossa vida estamos cercados por má arte que pretende ser bo





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Filipa Torrinha Nunes 'brinca' nas redes sociais: 'Começar o dia no colo do José Figueiras ...'A nossa tertúlia no Alô Portugal é sempre um momento muito feliz', escreveu Filipa Torrinha Nunes.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Clara Ferreira Alves: “talvez nunca mais seja possível a teoria dos dois Estados”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

'Se um cartoonista derrotou Napoleão, então talvez um cartoonista consiga derrotar Trump'Até 11 de novembro pode ver em Lisboa, na livraria Tinta nos Nervos, a exposição 'Pinko Joe: A Arte Política de Christopher Sperandio'. O DN conversou com o artista americano sobre a sua determinação em travar o regresso do ex-presidente republicano à Casa Branca.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

'Se um cartoonista derrotou Napoleão, então talvez um cartoonista consiga derrotar Trump'Até 11 de novembro pode ver em Lisboa, na livraria Tinta nos Nervos, a exposição 'Pinko Joe: A Arte Política de Christopher Sperandio'. O DN conversou com o artista americano sobre a sua determinação em travar o regresso do ex-presidente republicano à Casa Branca.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Marina Machete imune às críticas: 'Nada disso tem impacto em mim''Não culpo as pessoas que talvez não tenham informação necessária para compreender a minha existência'.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Pausa nos jurosTalvez o pico dos juros esteja alcançado, mas o dinheiro vai continuar caro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »