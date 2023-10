'Momento da verdade'. Guterres reitera apelo a um cessar-fogo

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) reiterou o apelo a um cessar-fogo no Médio Oriente, depois de Israel anunciar uma intensificação da sua ofensiva em Gaza, com vários bombardeamentos a atingir o terreno.

António Guterres pede, também,"a libertação incondicional de todos os reféns e a entrega de apoios que podem salvar vidas". Em declarações esta sexta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU alertou para o aumento da miséria"a cada minuto" que passa. Nas palavras de Guterres,"sem uma mudança profunda, as pessoas em Gaza vão enfrentar uma avalanche de sofrimento humano sem precedentes".

"Todos têm de assumir as suas responsabilidades. Este é o momento da verdade. A História está a julgar-nos a todos", disse. Várias organizações humanitárias com operações ativas em Gaza estão a relatar que perderam o contacto com equipas no terreno. headtopics.com

De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

