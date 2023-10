'Momento da verdade'. Guterres reitera apelo a um cessar-fogo

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) reiterou o apelo a um cessar-fogo no Médio Oriente, depois de Israel anunciar uma intensificação da sua ofensiva em Gaza, com vários bombardeamentos a atingir o terreno.

António Guterres pede, também,"a libertação incondicional de todos os reféns e a entrega de apoios que podem salvar vidas". "Todos têm de assumir as suas responsabilidades. Este é o momento da verdade. A História vai julgar-nos a todos", escreveu, na sua conta do X (antigo Twitter).

Várias organizações humanitárias com operações ativas em Gaza estão a relatar que perderam o contacto com equipas no terreno. De acordo com o grupo islamita Hamas, as comunicações e a Internet foram cortadas na Faixa de Gaza, após o início dos ataques israelitas que começaram há poucas horas.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

