Moldova suspende seis estações de televisão e bloqueia portais pró-russos

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarMinistério Público pede condenação da madrasta de Joana Amaral DiasPolícia espanhola apreende 720 quilos de cocaína escondidos em camião com sucata

A Moldova suspendeu esta segunda-feira seis canais de televisão associados ao partido pró-russo Shor, ilegalizado, e ao oligarca fugitivo Vladimir Plahotniuc, além de bloquear outros 31 portais de Internet, a maioria deles controlados diretamente pela Rússia.

No total, 21 dos 31 portais bloqueados"estão a ser controlados diretamente pela Rússia", disse Musteata numa conferência de imprensa, segundo o meio de comunicação social moldovo Newsmaker. O primeiro-ministro moldovo, Dorin Recean, escreveu na conta pessoal no Facebook que o país está sujeito"todos os dias a ataques híbridos por parte da Federação Russa". headtopics.com

O chefe do Governo moldovo explicou que, esta segunda-feira, por recomendação do SIS, a Comissão para Situações Excecionais do país decidiu também suspender as licenças de seis canais de televisão"que promovem interesses estrangeiros"."Estas estações de televisão estão subordinadas aos grupos criminosos Plahotniuc e Shor, que se juntaram para desestabilizar o país", sublinhou Recean.

Os canais em causa são Orizont TV, iTV, Prime TV, Publika, Channel 2 e Channel 3, cujos portais na 'web' foram também bloqueados hoje. Já na semana passada, o SIS ordenou o bloqueio de 22 portais de Internet russos e da Comunidade de Estados Independentes (CEI) na Moldova, incluindo canais públicos russos como a NTV, Vesti e RT, Zvezda, a televisão do Ministério da Defesa russo, o canal ultranacionalista Tsargrad e agências como a Rossia Segodnia. headtopics.com

Marcelo faz na segunda-feira primeira visita de um Presidente português à MoldovaO Presidente da República vai estar na Moldova entre segunda e terça-feira para uma visita oficial, a convite da homóloga moldava, naquela que é a primeira visita de um chefe de Estado português ao país. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo faz na segunda-feira primeira visita de um Presidente português à MoldovaPresidente da República foi convidado pela homóloga moldava. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo inicia primeira visita oficial de um Presidente português à MoldovaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República visita a MoldovaO Presidente da República inicia uma visita oficial à Moldova, a convite da sua homóloga moldava, Maia Sandu, com quem se irá encontrar. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo convicto na adesão da Moldova à UE nos próximos sete anosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo na Moldova mostra-se convicto da adesão do país à UE nos próximos sete anosO Presidente diz ter “a certeza de que vai haver uma decisão entre o final deste ano e o início do próximo”, aludindo à resolução que o Conselho Europeu poderá tomar em Dezembro sobre o processo. Consulte Mais informação ⮕