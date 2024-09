Moedas acusado de olhar para os sem-abrigo como um 'negócio'

📆 26/09/2024 22:32:00

📰 Renascenca ⏱ Reading Time:

61 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 45%

Publisher: 83%

Carlos Moedas,Miguel Coelho,Freguesia

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, critica as declarações do autarca Carlos Moedas e sugere que ele já deveria ter falado com as freguesias para encontrar soluções em conjunto para a especificidade de cada território.