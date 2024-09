Moedas acusa Esquerda e associações de usar pessoas sem-abrigo para campanha política

Carlos Moedas acusa a Esquerda e algumas associações de manterem pessoas sem-abrigo nas ruas de Lisboa para campanha política. O Bloco de Esquerda diz que o presidente da Câmara de Lisboa está desesperado e a tentar desviar as atenções dos problemas que não consegue resolver. Carlos Moedas reconhece que a acusação é grave, mas baseada na experiência dos Serviços Sociais da Câmara de Lisboa .

"Carlos Moedas está desesperado e então dispara no sentido de criar a próxima polémica para esconder a anterior", acrescenta Ricardo Moreira, Vereador do BE na CML.O presidente da Câmara de Lisboa pede ao Governo que altere a lei para que a Polícia Municipal possa fazer detenções. Carlos Moedas considera que é uma das formas de combater a criminalidade que está a aumentar em Lisboa.

O fenómeno"A Cicatriz" por Maria Francisca Gama: o amor pelo Brasil, as críticas e a"moda dos livros"A bactéria que todos temos na boca e que é capaz de"derreter" cancrosO fenómeno "A Cicatriz" por Maria Francisca Gama: o amor pelo Brasil, as críticas e a "moda dos livros"

Carlos Moedas Esquerda Sem-Abrigo Lisboa Política

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Moedas acusa 'extrema-esquerda' de olhar para os sem-abrigo como um 'negócio'Autarca de Lisboa venceu as elei&231;&245;es aut&225;rquicas h&225; exatamente tr&234;s anos e acusa "alguns partidos da extrema-esquerda" de manterem as pessoas a viver na rua como "arma pol&237;tica".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Moedas acusa 'extrema-esquerda' de olhar para os sem-abrigo como um 'negócio'Autarca de Lisboa venceu as elei&231;&245;es aut&225;rquicas h&225; exatamente tr&234;s anos e acusa "alguns partidos da extrema-esquerda" de manterem as pessoas a viver na rua como "arma pol&237;tica".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Moedas acusa “extrema-esquerda” de encarar sem-abrigo como “negócio”Autarca lisboeta defende que “alguns partidos de extrema-esquerda” procuram “manter as pessoas naquela situação como arma política”, em declarações numa entrevista ao “Público” e Renascença

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Esquerda acusa Moedas de adotar “guião Trump” sobre sem-abrigoPS, Bloco e PCP acusam presidente da Câmara de Lisboa de “sacudir” culpas quando acusa “extrema esquerda” de fazer “negócio” das pessoas em situação de sem-abrigo

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Carlos Moedas promete investimento de 560 milhões de euros na habitação em LisboaPresidente da Câmara de Lisboa assinalou a entrega de 2 mil casas municipais no seu mandato,

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Carlos Moedas entrega chave 2.000 e promete mais investimentos na habitação em LisboaCâmara Municipal de Lisboa prevê investimento de 560 milhões de euros na habitação. Projetos com juntas de freguesia podem viabilizar mais residências para estudantes.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »