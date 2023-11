Modificação química de proteínas evita perda de função muscular, indica estudo das universidades do Algarve e de Aveiro

Rui Silva disse à agência Lusa que os investigadores começaram a estudar, há"muitos anos", na Universidade do Algarve (UAlg),"uma modificação de proteínas, que é muito comum e existe em todas as células", incluindo as células humanas, para"compreender qual era a relevância para a biologia, para o funcionamento do organismo", a partir de um modelo animal, a mosca da fruta, que tem um dos genomas mais parecidos...

No estudo agora publicado, a equipa de investigação descreveu"qual é a importância dessa modificação para as proteínas e para a sua função" e de que forma essa modificação de proteínas, quando não ocorre, leva a uma perda de locomoção e a uma perda da função muscular, que aumenta com a idade.

A mesma fonte frisou que, por volta dos 30 anos, os humanos começam a perder massa muscular, num processo que se prolonga ao longo de várias décadas, e quando se chega a idades mais avançadas, 70 ou 80 anos, essa perda pode já ser significativa e levar a outros problemas, como quedas ou hospitalizações.

Rui Silva explicou que a"maior parte das proteínas humanas tem essa modificação e existem diferentes complexos celulares que fazem essa modificação" e o estudo olhou para"esse complexo, que é responsável por modificar uma pequena percentagem das proteínas das células", e descobriu que"essa modificação, especificamente por esse complexo", protege da degradação.

