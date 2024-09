Modelo sul-coreana de 80 anos pode fazer história no Miss Universo

“És porca, estás em pecado e vais ter de te confessar”: Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infância“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSiga aqui o ALERTA CM

Enquanto modelo, Choi Soon-hwa teve a oportunidade de aparecer em revistas como a Harper's Bazaar e a Elle e de fotografar campanhas comerciais para marcas como a popular cerveja sul-coreana Cass. Caso conquiste o título de Miss Coreia, Choi Soon-hwa terá mais do dobro da idade da segunda finalista mais velha .

Miss Universo Coreia Do Sul Modelo Choi Soon-Hwa História

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Choi Soon-hwa, de 80 anos, concorre ao Miss UniversoA sul-coreana Choi Soon-hwa, com 80 anos, vai competir no concurso Miss Universo, no México, podendo tornar-se a participante mais velha da história.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Conheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoChoi Soon-hwa vai competir com outras 31 candidatas pela coroa e pela oportunidade de representar a Coreia do Sul no concurso.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Universo realça aposta numa oferta alargada em campanhaÉ a primeira campanha após a joint-venture entre a Sonae e o Bankinter Consumer Finance. A criatividade é da Fuel, enquanto a produção ficou a cargo da FastFoward e o planeamento de meios da Arena.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Novo modelo de entradas gratuitas em museus e monumentos usado por 130 mil pessoasLuís Montenegro afirma que resultados demonstram 'vontade que as pessoas têm em poder ter acesso aos museus'. PM disse ainda que existem outras associações e museus que se querem juntar a iniciativa.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Novo modelo de entradas gratuitas em museus e monumentos usado por 130 mil pessoasO novo modelo de entradas gratuitas nos museus, monumentos e palácios tutelados pelo Estado central, que passou a vigorar no dia 01 deste mês, já foi usado por 130 mil pessoas, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Modelo brasileira que bifurcou a língua pondera implantar terceiro seioAndressa Urach pede opinião dos seguidores sobre 'transformação ousada'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »