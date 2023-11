Moçambique levou eletricidade a quase mais 200.000 casas em seis meses

O Governo moçambicano definiu a meta de ter 57% dos domicílios cobertos com acesso à rede elétrica até final do ano -- com uma previsão de 495.000 novas ligações -, cobertura garantida pela estatal Eletricidade de Moçambique (EDM), que contrasta com os 34% no final de 2019.

A EDM operava no final do ano passado uma rede de distribuição em média tensão de 22.992 quilómetros e uma rede de transporte de 6.355 quilómetros com 15.906 torres. Os lucros da empresa aumentaram quase 150% em 2022, face ao ano anterior, para 5.220 milhões de meticais (75,3 milhões de euros), segundo o relatório e contas da elétrica estatal noticiado anteriormente pela Lusa.

O número de clientes da EDM cresceu 14% em 2022, face ao ano anterior, para 2.936.751, avançando igualmente a "expansão da rede e a intensificação de novas ligações", que permitiram que mais 356.640 famílias "passassem a beneficiar de energia elétrica, ultrapassando em 11,5% a meta estabelecida no plano de atividades".

Segundo a EDM, dos 416 postos administrativos do país, 318 estão ligados à Rede Elétrica Nacional, o que representa uma taxa de cobertura de 76% ao nível do território moçambicano.

