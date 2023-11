Moçambique falha meta de produção de rubis com queda de quase 40% este ano

Dezenas de funcionários do SEF ainda sem saber onde vão ser colocados"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptosFOTO: Getty Images

O Governo moçambicano admite que o país vai falar a meta prevista de produção de rubis este ano, a qual deverá mesmo recuar quase 40% face a 2022, quando foi de 4,4 milhões de quilates daquela pedra preciosa.

De acordo com um relatório do Ministério da Economia e Finanças sobre a execução orçamental do primeiro semestre, a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso, os dados disponíveis da produção, concentrada em três empresas, mostram que"não se vai atingir o planificado para o ano de 2023, prevendo-se um decréscimo na ordem dos 38,83%". headtopics.com

Este recuo é explicado no documento com"a existência de cerca de duas toneladas (11.275.435 quilates) de 'stock'" de rubis por parte da empresa Montepuez Ruby Mining, que é a maior produtora, e pelo facto de as jazidas das áreas concessionadas aos grupos Fura Gems e Gem Rock"não serem de alto potencial mineiro e também não possantes".

"Para 2024 prevê-se um crescimento de 3% em relação ao projetado até finais de 2023", acrescenta o relatório, numa previsão que a confirmar-se representará uma produção superior a três milhões de quilates no próximo ano.Só o projeto em Montepuez, na província de Cabo Delgado, consiste em quatro licenças que cobrem 19. headtopics.com

HRW acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueAs forças de segurança de Moçambique 'usaram força excessiva, incluindo munições reais', nas manifestações contra os resultados das eleições autárquicas, causando a morte de pelo menos três pessoas, disse hoje a Human Rights Watch (HRW). Consulte Mais informação ⮕

Human Rights Watch acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueAutoridade 'usaram força excessiva, incluindo munições reais', nas manifestações contra os resultados das eleições autárquicas, causando a morte de pelo menos três pessoas, disse a Human Rights Watch. Consulte Mais informação ⮕

Human Rights Watch acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueONG salienta ainda que as autoridades moçambicanas usaram 'balas de borracha e gás lacrimogéneo contra manifestantes, cuja esmagadora maioria eram pacíficos'. Consulte Mais informação ⮕

Protestos em Moçambique resultam de uma 'fraude eleitoral que castigou a democracria', diz sociólogaA socióloga Sheila Khan considera que as manifestações resultam de uma 'fraude eleitoral que castigou a democracia', mas antevê que os protestos, ainda que legítimos, não vão estilhaçar o Governo. Consulte Mais informação ⮕

UE está a acompanhar da perto rescaldo das eleições em MoçambiqueVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moçambique: UE está a acompanhar de perto rescaldo das eleiçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕