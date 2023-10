Moçambique/Eleições: Ordem dos Advogados pede ao PR para intervir e admite nova votação

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) disse hoje que o país enfrenta a sua"maior" crise pós-eleitoral e que o processo autárquico"foi inquinado de vícios graves" e apelou à intervenção do Presidente da República, admitindo nova votação

“Só o assumir desta responsabilidade poderá perpetuar o seu legado histórico, pois e de contrário, reforçará o entendimento dos eleitores e da comunidade internacional de que a nossa democracia é uma farsa”, aponta.

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Carlos Matsinhe, anunciou na quinta-feira a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder) em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, ganhou apenas na Beira. headtopics.com

Desde o dia 11 de outubro que são apontados por observadores, organizações não governamentais, sociedade civil e partidos da oposição várias irregularidades ao processo de contagem de votos, nomeadamente alteração dos dados das atas e editais originais – já reconhecidas por alguns tribunais distritais -, gerando a contestação na rua em todo o país, agravada hoje, dia seguinte ao anúncio dos resultados pela CNE.

“Esta visão interna e externa do processo, permite-nos constatar que, de acordo com informação colhida e tornada pública e sufragada inclusive em sentenças judiciais, o processo eleitoral foi inquinado de vícios graves que levantam dúvidas sérias e fundadas sobre a liberdade e justeza do mesmo”, afirma Carlos Martins. headtopics.com

Portugal Manchetes

