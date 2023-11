Moçambique/Eleições: Governo diz que apreendeu 59 engenhos explosivos na posse de manifestantes

Ronda falava em resposta a uma pergunta da bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, que acusa a Polícia da República de Moçambique (PRM) de reprimir as manifestantes contra os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro por serem atos promovidos pela oposição.

Na sequência dos atos violentos associados às eleições autárquicas, foram detidos 237 indiciados, dos quais 149 na província de Nampula, 33 na província da Zambézia, 23 na cidade de Maputo, 16 na província do Niassa, 11 na província de Sofala e cinco na província de Tete.

Uma pessoa perdeu a vida na cidade de Nacala e quatro agentes da polícia ficaram feridos, incluindo um que teve um dos braços amputados, acrescentou Ronda. O ministro do Interior defendeu que a atuação da polícia visa a proteção dos manifestantes e da ordem, segurança e tranquilidade públicas, para que o direito à manifestação não entre em “colisão” com outros direitos fundamentais.

O principal partido da oposição tem promovido marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas que denunciam uma alegada “megafraude” no escrutínio. Os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique indicam uma vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, ganhou apenas na Beira.

:

VISAO_PT: Moçambique/Eleições: Polícia moçambicana acusa Renamo de usar bombas caseiras em protestosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir ‘final four’ na Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Banco Mundial alerta para riscos no preço do petróleo e alimentosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Líder ortodoxo denuncia tentativa de semear discórdia entre muçulmanos e judeusVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Governo angolano apreciou proposta orçamental para 2024 da ordem dos 27,6mMEVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Podemos parar um espirro, mas não o devemos fazerVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »