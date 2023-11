Moçambique/Eleições : Conselho Constitucional dá provimento a recurso da Renamo em Quelimane

“Em face ao exposto, os juízes deste Conselho Constitucional deliberam (…) dar provimento parcial ao recurso interposto quanto ao pedido referente às 39 atas e editais”, lê-se no acórdão de 31 de outubro do Conselho Constitucional, órgão que decide contenciosos eleitorais em última instância.

Para estas eleições, o município de Quelimane contava com 180 assembleias de voto, distribuídas por 29 locais, com 130.691 eleitores. As sextas eleições autárquicas em Moçambique estão a ser alvo de duras críticas vindas de diferentes partidos de oposição e da sociedade civil, que denunciam uma “megafraude” no escrutínio, com destaque para a falsificação de editais, com algumas decisões de tribunais distritais a reconhecerem irregularidades no processo.

Mais de 100 pessoas foram detidas e várias outras acabaram feridas em vários pontos do país, sobretudo nas cidades de Nampula, Nacala-Porto e Maputo, como consequências das escaramuças entre as autoridades e os manifestantes na sexta-feira.

De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados do escrutínio ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional (CC), máximo órgão judicial.

