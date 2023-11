Moçambique/Ataques: Estabilização de segurança abre perspetivas positivas

Embora admita que o conflito em Cabo Delgado é “imprevisível”, Pablo Lopez-Murphy entende que, com a estabilização desde a entrada de forças estrangeiras para apoiar o país no combate ao terrorismo, os megaprojetos de gás natural prevalecem uma alternativa para impulsionar o desenvolvimento inclusivo no país.

Moçambique tem três projetos de desenvolvimento aprovados para exploração das reservas de gás natural da bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo, ao largo da costa de Cabo Delgado. O outro é o investimento ainda sem anúncio à vista liderado pela ExxonMobil e Eni (consórcio da Área 4).

Embora admita que dívida interna do país continua muito cara, o FMI considera que, com os projetos, as perspetivas de longo prazo continuam muito positivas, destacando, também, a importância dos regulamentos adotados pelo executivo moçambicano para travar o peso com as despesas com a adoção da nova Tabela salarial Única em janeiro.

Apesar das projeções otimistas, alerta o chefe da missão do FMI, é necessário garantir a estabilidade política no país, principalmente face ao ciclo eleitoral que começou neste ano com as eleições autárquicas e vai terminar com as gerais no próximo ano.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

VISAO_PT: Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha de São JorgeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: BPI renegocia créditos à habitação no valor de 950 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir ‘final four’ na Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Moçambique/Eleições: Polícia moçambicana acusa Renamo de usar bombas caseiras em protestosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Líder ortodoxo denuncia tentativa de semear discórdia entre muçulmanos e judeusVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Banco Mundial alerta para riscos no preço do petróleo e alimentosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »