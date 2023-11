Moçambique: 5.600 crianças deslocadas em setembro devido a ameaça terrorista

De acordo com o relatório da situação humanitária referente ao mês de setembro, divulgado esta quarta-feira pela organização, as fações terroristas na região"", após a anunciada morte de líderes em operações militares realizadas em agosto. Sucedem-se, desde setembro, ataques em menor escala a populações em vários distritos de Cabo Delgado e a militares."Em setembro, 10.

Segundo dados das agências das Nações Unidas no terreno, os ataques terroristas no norte de Moçambique levaram à fuga de 338.086 crianças, com necessidades de ajuda humanitária. O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Chume, disse em outubro que 70% da população deslocada pelos ataques terroristas regressou a Cabo Delgado, como resultado da restauração da segurança na região.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Daesh. Essa insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de exploração de gás.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos, ACLED.O presidente da Renamo convocou uma manifestação nacional para contestar a “megafraude” nas autárquicas. Em Cuamba, as eleições foram anuladas por mais de 6.000 eleitores terem sido impedidos de votar.

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »