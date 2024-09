Mobilização em defesa do direito à habitação reúne centenas em Portugal

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralUm morto e dois feridos graves em colisão rodoviária na A25 em Celorico da Beira

"Hoje estamos aqui numa luta específica para a habitação . O problema da habitação não é só os preços das casas, tem a ver também com a especulação, tem a ver também com os baixos salários", disse à agência Lusa a porta-voz do movimento Porta a Porta, Ana Tarrafal. Por outro lado, a porta-voz acrescentou que o atual"governo de direita não só não vai resolver o problema como o está a agravar", dando como exemplo"as medidas apresentadas, que têm apenas aumentadas a especulação".

"Continua a luta para que alguma coisa seja feita pelas políticas de habitação", disse à Lusa Albino, um dos manifestantes na capital algarvia, que sublinhou a necessidade de as pessoas continuarem a lutar e a exigir alterações à atual política. Para a plataforma Casa para Viver -- que junta mais de cem organizações e já mobilizou milhares de pessoas nas ruas de várias cidades em três manifestações --, o novo Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro,"está bastante comprometido com aquilo que é o negócio imobiliário".

