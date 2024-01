MNE português insiste na solução de dois Estados como "única via possível" e descarta ideia "lírica" de ministro israelita. Em declarações aos jornalistas no final da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, João Gomes Cravinho insistiu na defesa da solução de dois Estados como "a única possível", apesar do posicionamento de Benjamin Netanyahu.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros descartou ainda um plano apresentado pelo Governo israelita que previa a criação de uma ilha que seria usada como "base logística", considerando que este plano não contemplava o "reconhecimento dos direitos palestinianos". Os vários ministros da UE estiveram reunidos com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz e, depois disso, com ministros de vários países árabes. O ministro português considerou que a solução dos dois Estados é “a única possível, a única viável” e destacou a “situação desesperada” que se vive em Gaza





