Mistério em Cacilhas: Natalie desaparece após ir ao banheiro de restaurante

A IX peregrinação da bênção dos capacetes levou, no domingo, ao recinto de oração do Santuário de Fátima 180 mil motociclistas peregrinos, que o bispo D. Rui Valério, patriarca de Lisboa e presidente da celebração, considerou os profetas da atualidade, pela sua “consciência humanista” e “dimensão espiritual”.Portugal

Mistério em Cacilhas: Natalie foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaMulher de 38 anos, está desaparecida desde sábado.

Incêndio deflagra em zona de mato no Feijó em AlmadaPara o local foram acionados os bombeiros de Almada, de Cacilhas e da Trafaria.

DIA D-49: o Colégio Eleitoral, esse mistérioComo é eleito o Presidente dos EUA? À luz da Constituição americana, os Grandes Eleitores são quem realmente escolhe o Presidente. Afinal, quem são os Grandes Eleitores?

'A extrema-direita não se consegue entender com ela própria': Sebastião Bugalho sobre o Parlamento EuropeuEurodeputado integra a comissão dos Assuntos Externos e falou com o Europa Viva sobre as suas prioridades para a legislatura 2024-2029 no Parlamento Europeu.

'A extrema-direita não se consegue entender com ela própria': Bugalho sobre o Parlamento EuropeuO eurodeputado social-demcorata em conversa sobre o Parlamento Europeu.

