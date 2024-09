Mistério em Almada: mulher desaparece após ir ao WC num restaurante

Mistério em Almada : mulher foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaMistério em Almada : Natalie foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vista

Uma mulher viajou com o pai desde Coimbra para celebrar o aniversário do progenitor na zona de Lisboa. Foram ao Cristo-Rei, em Almada, e depois a Cacilhas, onde entraram num restaurante para almoçar. E foi aí que o ambiente de festa passou a um mistério por resolver. A mulher, de 38 anos, levantou-se para ir à casa de banho e não voltou a ser vista.

Mistério em Almada: mulher foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vista

