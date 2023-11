Misericórdias garantem que conseguem duplicar resposta em consultas e cirurgias

As misericórdias afirmaram que têm meios e médicos suficientes para lidar com a parte dos problemas que o Serviço Nacional de Saúde não consegue resolver.

OBSERVADORPT: Governo francês sobrevive a duas novas moções de censura no ParlamentoAs duas moções fracassadas foram apresentadas pela União Nacional e pela França Insubmissa. No total, são já 22 as moções de censura superadas pelo Governo francês, nos 17 meses de legislatura.

CMJORNAL: Costa afirma que Governo está disponível para negociar com o Livre alterações ao OE2024Primeiro-ministro salientou que o mesmo aconteceu em exercícios orçamentais anteriores.

SICNOTICIAS: O debate do Orçamento do Estado e as negociações entre médicos e GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

EXPRESSO: Plataforma P'la Reposição das Scut desafia o Governo a “eliminar as portagens no interior”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

OBSERVADORPT: Plataforma P'la Reposição das Scut desafia Governo a eliminar já as portagensO porta-voz da P'la Reposição das Scut disse, que 'esgotado o argumento' económico, o Governo tem de eliminar já as portagens e investir na mobilidade, para depois avaliar o custo.

OBSERVADORPT: Governo propõe subir prémio de desempenho de dirigentes para 4.000 eurosO Governo propôs aumentar para 4.000 euros o valor do prémio para dirigentes da administração pública e quer ainda um alargamento das quotas para atribuição das notas mais altas para os trabalhadores.

