Misericórdias garantem duplicação de resposta em consultas e cirurgias

As misericórdias afirmaram que têm meios e médicos suficientes para lidar com a parte dos problemas que o Serviço Nacional de Saúde não consegue resolver.

RTPNOTICIAS: Pedro Nuno Santos contesta argumentos do Governo para privatizar a TAPO antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não concorda com os argumentos para a privatização da TAP e contraria António Costa. Diz que é uma falsa questão, a preservação do Hub de Lisboa, ou seja, a base de operações da companhia aérea, como condição essencial para a venda da empresa.

Fonte: RTPNoticias

RENASCENCA: Aumento do IUC, o 'dói-dói' do Governo ou a 'mentira' da ILAceso debate entre a Iniciativa Liberal e o ministro das Finan&231;as por causa do Imposto &218;nico de Circula&231;&227;o. Fernando Medina desmente que medida signifique um aumento progressivo de 1025%. L&237;der parlamentar liberal diz que tema faz "d&243;i-d&243;i" ao Governo.

Fonte: Renascenca

RENASCENCA: Governo vai recorrer ao setor social para compensar quem não tem médico de famíliaMinistro da Sa&250;de lembra utentes que "ainda n&227;o t&234;m m&233;dicos de fam&237;lia" e anuncia que o Governo vai contratar ao setor social para garantir consultas de medicina geral e familiar.

Fonte: Renascenca

VISAO_PT: Governo angolano contempla no OE aumento de 5% da função pública em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt

VISAO_PT: Governo guineense lança estratégia para 90% da população aceder ao sistema financeiroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt

DINHEIRO_VIVO: Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolasOs tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.

Fonte: dinheiro_vivo